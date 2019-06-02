В США сорвано выступление кандидата в президенты

В Соединенных штатах Америки бородатый мужчина сорвал выступление кандидата на пост президента США, сенатора от Калифорнии Камалы Харрис. Об этом сообщил интернет-портал CBS News.

Инцидент произошел во время проведения "Большого форума идей", где к отвечающей на вопросы Харрис вдруг выбежал неизвестный бородатый мужчина с бейджиком "пресса", вырвав микрофон из ее рук.

На сцене завязалась потасовка. Мужчина попытался объяснить, что ему необходимо внимание публики, чтобы он смог озвучить нечто действительно важное - "большую идею". Охрана не позволила.

У нарушителя спокойствия отобрали микрофон и увели со сцены. Политик продолжила выступление. Позже протестующий был идентифицирован как Эйдан Кук из организации по защите прав животных.