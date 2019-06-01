Пушков: "Главный источник проблем на Ближнем Востоке - США"
1 июня 2019, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]
Российский сенатор, член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывание советника президента США по нацбезопасности Джо Болтона о главном источнике проблем на Ближнем востоке.
По мнению Болтона, таковым является Иран. Об этом американский политик накануне заявил в интервью изданию Daily Telegraph. Однако российский сенатор не разделяет его точку зрения.
По словам Пушкова, главным источником трудностей являются именно Соединенные штаты, поскольку не Иран, а США на протяжении 50 лет блокируют решение палестинской проблемы.
"Не Иран принес кровавый хаос в Ирак, не Иран виновен в развале Ливии, в появлении ИГ, в попытке «смены режима» в Сирии. Зеркало скажет правду, г-н Болтон", - написал он в Twitter.