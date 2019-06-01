Российский сенатор, член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывание советника президента США по нацбезопасности Джо Болтона о главном источнике проблем на Ближнем востоке.

По мнению Болтона, таковым является Иран. Об этом американский политик накануне заявил в интервью изданию Daily Telegraph. Однако российский сенатор не разделяет его точку зрения.

По словам Пушкова, главным источником трудностей являются именно Соединенные штаты, поскольку не Иран, а США на протяжении 50 лет блокируют решение палестинской проблемы.

"Не Иран принес кровавый хаос в Ирак, не Иран виновен в развале Ливии, в появлении ИГ, в попытке «смены режима» в Сирии. Зеркало скажет правду, г-н Болтон", - написал он в Twitter.