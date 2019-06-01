Медведев: Украина может использовать любые каналы для общения с Россией

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Киев может выбирать любые пути для общения с Москвой. По его словам, отказываться от существующих каналов взаимодействия было бы "недальновидно".

"Что касается каналов общения, это дело украинской власти – какие им удобны каналы, пусть такие и используют. Но, исходя из общепринятой практики, всегда нужно иметь несколько каналов общения, и отрезать какие-то каналы – это недальновидно", - отметил глава кабмина в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что необходимо провести диалог с Украиной в нормандском формате, но для начала государство должно подтвердить готовность исполнять минские договорённости и "идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик".