Депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет отреагировал на изменения написаний русских фамилий на Украине. По его словам, это признаки "ненавистнической кампании против РФ".

На Украине планируют изменить русские фамилии

"Считаю, что продолжается деление по национальным, по религиозным признакам. Это продолжение какой-то кампании ненавистнической в отношении соседнего государства, братского государства", - передаёт слова политика РИА Новости.

Шеремет добавил, что Украине следовало бы решать более серьёзные проблемы, например возвращение к выполнению Минских соглашений или восстановления мира на Донбассе.

Ранее сообщалось, что новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий. Согласно документу, русские фамилии с окончанием – ой будет необходимо писать через – ий. А в фамилии, заканчивающиеся на -ск(ий), -цк(ий), будет внедрен мягкий знак.