Анатолий Сердюков стал вице-президентом Союза машиностроителей России

Бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков избран вице-президентом Союза машиностроителей России.

Решение об избрании Сердюкова было принято на заседании Бюро Союза машиностроителей России и Бюро Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".

Сердюков сменил на этой должности экс-главу госкорпорации "Роскосмос", в настоящее время полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова.

Вице-президентом "Лиги содействия оборонным предприятиям" был избран директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, - сообщает "Интерфакс".

У Сердюкова второе за этот месяц назначение. 13 мая он был назначен председателем совета директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК). Сердюков еще и директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех".