"Результаты сенсационные" - ВЦИОМ подвел итоги нового опроса доверия Путину

Новые опросы Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенные 29 мая, показали, что президенту РФ Владимиру Путину доверяет 72,3 процента россиян. ВЦИОМ решил напрямую спросить россиян о доверии к президенту и провел исследование. Его итоги огласил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Он заявил, что последние опросы доказывают безосновательность любых разговоров о снижении поддержки или доверия президенту Владимиру Путину, - сообщает "Интерфакс". "Эти данные делают неактуальными любые разговоры о падении рейтинга, снижении уровня поддержки Путина, вопрос закрыт", - подчеркнул глава ВЦИОМ. "Результаты сенсационные", - сказал об новых итогах опроса Федоров. Неделю назад исследовательский центр сообщил, что Владимир Путин пользуется доверием менее 32% россиян и при этом его деятельность на посту президента одобряют 65,8% участников опроса.