Меркель рассказала, о чём будет беседовать с Помпео

Ангела Меркель рассказала, какие темы собирается обсудить в ходе встречи с госсекретарём Соединённых Штатов Майком Помпео. Канцлер Германии надеется затронуть вопросы отношений с Россией и Украиной, а также Сирию, Афганистан и Иран.

Меркель заявила, что за отведённые на диалог 45 минут двум сторонам нужно обсудить вопрос Ирана и решить, каким образом можно не допустить получение Тегераном атомного оружия. Также во время разговора будут затронуты ситуации в Ливии, Сирии и Афганистане, передаёт РИА Новости.

«Нужно назвать еще две темы - сотрудничество в работе с Россией и будущим Украины после состоявшихся там президентских выборов, а также сотрудничество в борьбе с терроризмом», - отметила канцлер Германии.