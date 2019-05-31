"Везде начинается бардак": В Крыму не хотят, чтобы США вмешивались в дела полуострова

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что крымчане настолько любят Россию, что их не интересует вмешательство Соединённых Штатов во внутренние дела полуострова. По его словам, они сами разберутся, что им нужно.

"Во все, куда вмешиваются американцы, везде начинается бардак. Это уже реальная международная картина. Надо уже проучить этих взорвавшихся деятелей, чтобы они не лезли туда, куда не нужно. Крымчане сами разберутся в том, что им нужно, а что нет. Крымчане настолько любят Россию, что им Америка нипочем", - передаёт слова политика РИА Новости.

Напомним, что Крым стал частью России в марте 2014 года после Референдума, на котором большинство проголосовало за вхождение полуострова в состав РФ.