Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обвинения США в адрес России о нарушении моратория на ядерные испытания - "бредовые домыслы". По его словам, им просто "надо было придумать что-то новое".

США обвинили РФ в нарушении моратория на ядерные испытания

"Относительно заявлений о том, что Россия якобы проводит некие ядерные испытания, ну, бредовость этих домыслов уже была обозначена...Наверное, после того, как русскоговорящая женщина на Ибице оказалась боснийкой, надо что-то новое придумать", - передаёт слова дипломата РИА Новости.

Напомним, что ранее глава военной разведки США Роберт Эшли обвинил Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания. В Государственной думе назвали подобные заявления "сумасбродством".