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Лавров считает заявления США о нарушении РФ моратория на ядерные испытания "бредовыми домыслами"

31 мая 2019, 09:55 [ «Аргументы Недели» ]

Лавров считает заявления США о нарушении РФ моратория на ядерные испытания "бредовыми домыслами"
фото: сайт МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обвинения США в адрес России о нарушении моратория на ядерные испытания - "бредовые домыслы". По его словам, им просто "надо было придумать что-то новое".

США обвинили РФ в нарушении моратория на ядерные испытания

США обвинили РФ в нарушении моратория на ядерные испытания

"Относительно заявлений о том, что Россия якобы проводит некие ядерные испытания, ну, бредовость этих домыслов уже была обозначена...Наверное, после того, как русскоговорящая женщина на Ибице оказалась боснийкой, надо что-то новое придумать", - передаёт слова дипломата РИА Новости.

Напомним, что ранее глава военной разведки США Роберт Эшли обвинил Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания. В Государственной думе назвали подобные заявления "сумасбродством".

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