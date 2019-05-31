Лавров считает заявления США о нарушении РФ моратория на ядерные испытания "бредовыми домыслами"
31 мая 2019, 09:55 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что обвинения США в адрес России о нарушении моратория на ядерные испытания - "бредовые домыслы". По его словам, им просто "надо было придумать что-то новое".
"Относительно заявлений о том, что Россия якобы проводит некие ядерные испытания, ну, бредовость этих домыслов уже была обозначена...Наверное, после того, как русскоговорящая женщина на Ибице оказалась боснийкой, надо что-то новое придумать", - передаёт слова дипломата РИА Новости.
Напомним, что ранее глава военной разведки США Роберт Эшли обвинил Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания. В Государственной думе назвали подобные заявления "сумасбродством".