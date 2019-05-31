Лавров: Россия не станет игнорировать агрессию со стороны США
31 мая 2019, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]
Сергей Лавров заявил, что Россия не станет игнорировать агрессивную риторику Соединённых Штатов, которые регулярно заявляют, что Российскую Федерацию «надо урезонить».
По словам главы российского МИД, Америка старается навязать свою точку зрения и странам Азиатско-Тихоокеанского региона. США часто объявляет РФ своим врагом и противником и допускает, что может начать действовать превентивно. Лавров отметил, что Россия не может игнорировать подобные высказывания, и обратил на это внимание правительства Японии, передаёт РИА Новости.
«Причем обращаем внимание в том смысле, что такая агрессивная риторика США сопровождается постоянным подтверждением японскими руководителями фундаментального характера военного союза с США. Сопоставьте эти два факта воедино - и вы поймете, в чем заключается для нас здесь проблема. Надеюсь, что японские коллеги тоже это понимают», - сказал Лавров в ходе беседы с главой МИД Японии Таро Коно.