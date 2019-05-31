Лавров: Россия не станет игнорировать агрессию со стороны США

Сергей Лавров заявил, что Россия не станет игнорировать агрессивную риторику Соединённых Штатов, которые регулярно заявляют, что Российскую Федерацию «надо урезонить».

Лавров рассказал о предложении отменить визы между Россией и Японией

По словам главы российского МИД, Америка старается навязать свою точку зрения и странам Азиатско-Тихоокеанского региона. США часто объявляет РФ своим врагом и противником и допускает, что может начать действовать превентивно. Лавров отметил, что Россия не может игнорировать подобные высказывания, и обратил на это внимание правительства Японии, передаёт РИА Новости.

«Причем обращаем внимание в том смысле, что такая агрессивная риторика США сопровождается постоянным подтверждением японскими руководителями фундаментального характера военного союза с США. Сопоставьте эти два факта воедино - и вы поймете, в чем заключается для нас здесь проблема. Надеюсь, что японские коллеги тоже это понимают», - сказал Лавров в ходе беседы с главой МИД Японии Таро Коно.