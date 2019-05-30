Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил ордена "Родительская слава" многодетным семьям с семью и более детьми. Церемония награждения прошла в Александровском зале Кремля.

В ходе своего выступления глава российского государства отметил, что именно в многодетных семьях с малых лет закладывается "ценность взаимопонимания, трудолюбия, справедливости и единства".

"Потому что все в руках таких молодых людей, как ваши дети, а они будут делать и жить так, как вы их благословите, как вы их научите, какое воспитание вы им дадите", - сказал президент Путин.

Торжественная церемония прошла в преддверии Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня. Кроме прочего, Путин заявил, что власти обсуждают новые меры поддержки семей с детьми.