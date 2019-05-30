Российский дипломат стала главой офиса ООН

Дипломат из России Татьяна Валовая назначена главой офиса ООН, расположенного в Женеве. Об этом рассказал заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.

«Генсек ООН объявил сегодня о назначении Татьяны Валовой из Российской Федерации генеральным директором отделения ООН в Женеве», - сообщил Хак.

На новом посту Валовая сменит датчанина Михаэля Меллера, которому генсек ООН выразил признательность за «приверженность и самоотверженную службу организации», передаёт РИА Новости. Отмечается, что Валовая имеет более чем 35-летний опыт в дипломатии, журналистике и госслужбе.