Зеленский рассказал о «двух войнах» Украины

Владимир Зеленский в ходе встречи с сенатором Соединённых Штатов Робертом Портманом рассказал о причинах роспуска Верховной рады и заявил, что на сегодняшний день Украина ведёт «две войны».

«Мы не можем ждать. У нас две войны — война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой прежде всего для экономики Украины», - сказал президент страны американскому сенатору.

Зеленский подчеркнул, что парламент Украины работал плохо и своими действиями мог замедлить формирование нового правительства страны, потому было решено его распустить, передаёт РИА Новости.