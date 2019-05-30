В Роскосмосе рассказали, как новый запрет Пентагона отразится на отношениях США и РФ

В Роскосмосе заявили, что запрет Пентагона на сотрудничество с Россией при космических пусках может негативно сказаться на отношениях между США и Российской Федерацией.

В США запретят сотрудничество с Россией при запуске спутников

«Фактически, это попытка лишить американских производителей возможности работать с российской ракетно-космической отраслью, искусственно ограничить использование российских средств выведения на международном рынке», - рассказали в Роскосмосе. Также в госкорпорации отметили, что таким образом может быть разрушено всё, что «с таким трудом создано и поддерживается в российско-американских отношениях в области космоса», передаёт РИА Новости.