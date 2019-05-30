На Украине собираются ввести антироссийские санкции из-за раскопок в Крыму

На Украине Министерство по вопросам внутренне перемещенных лиц и «временно оккупированных» территорий подготовило ряд санкций против Российской Федерации из-за проведения в Крыму археологических раскопок.

Санкции планируется ввести против 28 музеев и научных учреждений России. В украинском министерстве подчеркнули, что считают незаконным строительства трассы «Таврида» и Крымского моста, а также выданные в связи с этим более 90 разрешений российского Минкульта на проведение раскопок, передаёт РИА Новости. Сообщается, что после согласования проект отправят на рассмотрения правительства Украины.