Депутат рассказала, как можно не любить страну, но быть патриотом

Ненецкий депутат от КПРФ Ольга Карпова объяснила, почему в соцсетях заявила о том, что не любит Россию. Она рассказала, чем в её понимании патриотизм отличается от любви к родине.

«Я родилась в СССР, считаю, что социалистическое государство – это моя родина. Тем не менее, я патриот, живу в России. Как оппозиционер и депутат от партии КПРФ всегда выступаю за социалистические основы развития нашего общества. Любовь к России и патриотизм, с моей точки зрения – разные вещи», - написала Карпова в соцсети.

Она отметила, что некоторые реформы в последнее время стали приводить к усилению негатива среди россиян ко внутренней политике страны, передаёт РИА Новости.