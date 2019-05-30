Посла Белоруссии в России наделили полномочиями вице-премьера

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко наделил посла страны в России Владимира Семашко Полномочиями вице-премьера. Теперь в его обязанности входит вопрос отношений между двумя государствами в рамках Союзного государства.

Также, согласно указу Лукашенко, Семашко будет отвечать за продвижение национальных интересов своей страны, передаёт РИА Новости. «Владимир Семашко будет нести персональную ответственность за продвижение национальных интересов Беларуси в Союзном государстве и отношениях с Россией», - добавили в пресс-службе президента Белоруссии. Кроме того, дипломат сможет вносить предложения правительству, органам госуправления и прочим ведомствам по вопросам инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества с Российской Федерацией.