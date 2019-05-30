Захарова осудила агрессивную политику США

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что агрессивное поведение Соединённых Штатов в мире «выходит за все мыслимые пределы».

Таким образом Захарова отреагировала на слова спецпредставителя Америки по Ирану Брайана Хука, который заявил о готовности США ответить силой при возможном нападении Тегерана, передаёт РИА Новости.

«Агрессивное поведение Соединённых Штатов Америки в мире выходит за все мыслимые пределы. Регион за регионом, государство за государством, народ за народом страдают от этой нарочитей вседозволенности. С кнутом в руке и пряником за щекой Вашингтон принялся "управлять" вселенной. Проходили. Последствия известны», - сказала Захарова.