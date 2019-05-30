В США запретят сотрудничество с Россией при запуске спутников
30 мая 2019, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]
Американское министерство обороны внесло Российскую Федерацию в число стран, с которыми запрещается сотрудничать при космических пусках. Решение Пентагона начнёт действовать с конца 2022 года.
Пентагон внёс поправки в регламент закупок в оборонной сфере США. «Определение иностранных государств, подпадающих под этот документ, будет расширено с включением в него России», - сказано в документе. Помимо России в списке также находятся КНДР, Китай, Сирия, Иран и Судан, передаёт RT. Сообщается, что новые ограничения коснутся пусковых установок для запуска спутников, а также самих спутников.