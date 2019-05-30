Путин поручил Госдуме рассмотреть проект о приостановлении действия ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в нижнюю палату внесен президентский проект о приостановлении действия ДРСМД.

По словам спикера, совет Госдумы рассмотрит внесенный главой государства законопроект в течение часа, - передает РИА Новости.

В законопроекте написано, что у президента есть право принять решение о возобновлении действия договора.