Госдума одобрила запрет на взыскание долгов за ЖКХ коллекторами

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который запрещает передавать долги коллекторам в сфере услуг Жилищно-коммунального хозяйства. Отмечается, что граждане РФ регулярно обращались в правительство принять соответствующее меры.

"Мы считаем, будет правильным запретить передачу долгов граждан по ЖКХ. Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы. Граждане регулярно обращаются к депутатам с требованием принять соответствующие решения", - сказано на сайте ведомства.

Политики подчеркнули, что принятие подобного документа позволит защитить права граждан. Однако, специалисты требуют усилить контроль за деятельностью коллекторов во всех сферах.

Законопроект был внесён на рассмотрение в марте 2019 года вице-спикером Госдумы Ириной Яровой.