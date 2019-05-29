Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отреагировал на высказывание главы управления военной разведки Пентагона генерал-полковника Роберта Эшли о том, что Россия якобы не соблюдает мораторий на ядерные испытания. По его словам, это необоснованные обвинения в адрес страны.

"Это продолжение примитивной информационной войны против России. Подобные заявления будут озвучиваться каждый день, несмотря на всё их сумасбродство и отсутствие каких-то документальных подтверждений", - передаёт слова Шерина RT.

Политик отметил, что РФ не сможет испытывать ядерное оружие незаметно, тем более в стране это делать негде. По его словам, России нет смысла "проводить испытания, потому что все существующие виды ядерного вооружения не требуют усовершенствования".

Шерин добавил, что США пытаются в очередной раз создать неблагоприятный фон вокруг РФ, хотя все их предыдущие провокации и обвинения провалились.

"Соединённые Штаты реально рассматривают ядерное оружие как инструмент решения сиюминутных и геополитических проблем... Россия же видит в ядерном вооружении элемент сдерживания и защиты", - заключил он.