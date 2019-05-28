Захарова пошутила о решении Зеленского вернуть гражданство Саакашвили

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в шуточной форме прокомментировала указ президента Украины Владимира Зеленского о возвращении гражданства бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

Пограничники согласились пропустить Саакашвили на Украину

«Может, Наташа Королева, тебя тоже пустят на историческую родину?» - написала Захарова на своей странице в социальной сети.

Певице, родившейся в Киеве, запретили въезд на территорию Украины сроком на пять лет, передаёт РИА Новости. Королёва подала в ЕСПЧ иск и заявила, что искренне надеется, что «правда восторжествует».