Испанского посла вызвали в МИД России

Министерство иностранных дел России вызвало на встречу посла Испании в Москве Вальдеррама Пареха. Известно, что причиной стали слова исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.

«Ему было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями и.о. министра иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании Жозепа Борреля в отношении России, которые он допустил в интервью изданию "Эль Периодико" 23 мая сего года», - уточнили в российском ведомстве.

В МИД РФ отметили, что противоречивые слова Борреля могут оказать негативное влияние на отношения между Испанией и Россией и сказаться на партнёрстве и дружбе между двумя странами, передаёт РИА Новости.