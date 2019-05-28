Пограничники согласились пропустить Саакашвили на Украину

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что после указа нового президента страны Владимира Зеленского у них больше нет причин не пропускать на территорию страны Михаила Саакашвили.

Слободян объяснил, что ранее бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области был запрещён въезд на территорию страны, поскольку Саакашвили являлся лицом, лишённым гражданства Украины. Теперь, когда президент Зеленский вернул Саакашвили гражданство, у пограничников нет причин не пропускать его на территорию Украины, передаёт РИА Новости.

«Гражданин Украины не может быть ограничен в праве въезда на территорию Украины», - сказал Слободян.