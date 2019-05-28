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Депутат Шеремет заявил, что России не нужны международные арбитры в Керченском проливе

28 мая 2019, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Шеремет заявил, что России не нужны международные арбитры в Керченском проливе
Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что Керченский пролив является суверенной территорией России, а потому здесь не место международным арбитрам. Он отметил, что все решения по данному вопросу должны приниматься при участии РФ.

«Статус Керченского пролива окончательно определен после воссоединение Крыма с Россией. Здесь распространяется исключительно суверенитет Российской Федерации, поэтому никаким международным арбитрам здесь нет места», - уверен Шеремет.

По словам депутата, правительству Украины стоит более конструктивно подходить к решению вопросов по Керченскому проливу, передаёт РИА Новости. Также Шеремет подчеркнул, что правила прохождения военных кораблей Украины должны решаться только через двусторонние переговоры.

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