Депутат Шеремет заявил, что России не нужны международные арбитры в Керченском проливе

Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что Керченский пролив является суверенной территорией России, а потому здесь не место международным арбитрам. Он отметил, что все решения по данному вопросу должны приниматься при участии РФ.

«Статус Керченского пролива окончательно определен после воссоединение Крыма с Россией. Здесь распространяется исключительно суверенитет Российской Федерации, поэтому никаким международным арбитрам здесь нет места», - уверен Шеремет.

По словам депутата, правительству Украины стоит более конструктивно подходить к решению вопросов по Керченскому проливу, передаёт РИА Новости. Также Шеремет подчеркнул, что правила прохождения военных кораблей Украины должны решаться только через двусторонние переговоры.