Верховный суд Украины отказался рассмотреть иск о роспуске Рады

Верховный суд Украины отказал в открытии дела по иску к президенту Владимиру Зеленскому о признании его указа о роспуске парламента недействительным. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что Верховный суд отказался завести против главы Украины дело о незаконном роспуске Верховной рады, поскольку подобное разбирательство входит в юрисдикцию Конституционного суда страны.

Истец, имя которого не называется, указал, что роспуск Рады нарушает его права как избирателя, а проведение внеочередных выборов "препятствует его планам на отдых летом и участия в выборах осенью".

Напомним, исковое заявление против указа Зеленского было подано в Верховный суд физическим лицом 23 мая. Зеленский объяснил свое решение о роспуске Рады низким доверием к ней граждан Украины.