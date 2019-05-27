Новый президент Украины посетил Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции в зоне силовой операции на территории Луганской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе президента Украины.

Командующий военной операцией в Донбассе Александр Сирский на подконтрольной Киеву территории доложил новому главе украинского государства о нынешней ситуации в зоне конфликта.

Зеленский посетил позиции ВСУ в станице Луганской и Счастье. Президент также пообщался с командующим составом и военными, расспросив об их состоянии и текущих условиях несения службы.

В частности, глава Украины обсудил с солдатами вопросы улучшения бытовых условий, а также возможное расширение перечня различных социальных льгот для украинских военнослужащих.