На Украине против Порошенко возбудили четвертое уголовное дело

На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко. Об этом сегодня сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

Ранее сообщалось о трех делах: госизмене в связи с отправкой моряков в Керченский пролив, отмывании средств, злоупотреблении полномочиями и незаконном завладении телеканалом "Прямой".

"Сегодня мы обратились с четвертым заявлением о преступлении Петра Порошенко - попытке узурпации им судебной власти", - отметил Портнов, добавив, что в настоящее время готовятся еще десятки заявлений.