В воскресенье, 26 мая, состоялся единый день предварительного голосования "Единой России". Премьер-министр Дмитрий Медведев решил прокомментировать итоги и результаты предварительного голосования. По его словам, почти 40% кандидатов составляют молодые люди до 35 лет.

На праймериз «Единой России» в Челябинске разгорелся скандал

"На этих предварительных выборах, предварительном голосовании, как обычно, участвовало много наших товарищей, наших кандидатов, но отрадно, что практически около 40% - это молодежь в возрасте до 35 лет...это означает, что партия обновляется…, в партию приходят молодые сторонники", - передаёт слова политика РИА Новости.

Медведев отметил, что тенденция участия молодых людей в голосования очень важна для устойчивого положения партии в политической жизни нашей страны. Премьер-министр поблагодарил всех участников и организаторов праймериз и добавил, что участие в данном мероприятии настоящее испытание, которое помогает проверить всех кандидатов на прочность.