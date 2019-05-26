В Совфеде оценили призыв Коломойского об объявлении дефолта в Украине

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал призыв олигарха Игоря Коломойского к президенту Украины Владимиру Зеленскому об объявлении дефолта в Украине.

Коломойский советует Зеленскому объявить дефолт в Украине

"Коломойский своим заявлением даёт оценку нынешнему состоянию Украины. Он говорит о том, что государство фактически не в состоянии выплачивать долги", - передаёт слова сенатор RT.

Цеков добавил, что своими заявлениями Коломойский создаёт лишние проблемы украинскому лидеру. Однако, сенатор отметил, что если государство будет продолжать политику бывшего президента Петра Порошенко, в том числе в выстраивании торговых отношений с Россией, то вскоре Украина придёт к так называемому дефолту сама.