В Госдуме назвали нынешнюю позицию Киева "спектаклем"
26 мая 2019, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя слова Владимира Зеленского об украинских моряках, назвал позицию Киева по данному вопросу спектаклем и фарсом.
Зеленский заявил, что исполнение Россией решения международного трибунала может способствовать построению диалога между Москвой и Киевом, передаёт РИА Новости.
Шеремета возмутил подобный подход Украины. По словам депутата, Киеву стоило бы принести извинения на свою недружественную политику и начать искать точки соприкосновения с Россией. Однако вместо этого «киевские власти продолжают вести нечестную политическую игру, подключая далекие от объективности международные инстанции».