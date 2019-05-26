Депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя слова Владимира Зеленского об украинских моряках, назвал позицию Киева по данному вопросу спектаклем и фарсом.

Зеленский заявил, что исполнение Россией решения международного трибунала может способствовать построению диалога между Москвой и Киевом, передаёт РИА Новости.

Шеремета возмутил подобный подход Украины. По словам депутата, Киеву стоило бы принести извинения на свою недружественную политику и начать искать точки соприкосновения с Россией. Однако вместо этого «киевские власти продолжают вести нечестную политическую игру, подключая далекие от объективности международные инстанции».