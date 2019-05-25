В Госдуме прокомментировали заявление НАТО о создании новой военной концепции из-за ядерной угрозы РФ
25 мая 2019, 12:37 [ «Аргументы Недели» ]
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс планирует разработать новую военную стратегию из-за "ядерной угрозы" от России. Новая попытка напугать и надавить на РФ, считает политик.
Шерин отметил, что НАТО просто хотят одним заявлением реализовать сразу несколько целей.
"Подобным заявлением Столтенберг расписался в том, что предыдущая стратегия оказалась неспособной каким-то образом противодействовать российским системам...Он хотел в очередной раз сделать громкое заявление, напугать Россию, надавить на неё...это попытка намекнуть всему миру, что Москва по прежнему якобы остаётся агрессором. Ну и НАТО хотят получить дополнительное финансирование за счёт США", - передаёт слова политика RT.