"Здравое заявление": В Совфеде оценили высказывание о необходимости торговых отношений с РФ

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал высказывание представителя президента Украины в правительстве Андрея Геруса о том, что сейчас Киеву сложно разорвать экономические отношения с Россией. Сенатор отметил, что совершенно согласен с представителем Зеленского.

В Украине признали, что экономические отношения с Россией необходимы стране

"Здравое, правильное заявление, соответствует международным реалиям. Невозможно прекратить экономические отношения между странами, которые образовались в результате распада одного государства... Сейчас самый большой вопрос в том, как Киев будет реализовывать подобные высказывания", - передаёт слова Цекова RT.

Сенатор пояснил, что сейчас главное дождаться конкретных действий со стороны Украины в данном вопросе. По его мнению, последнее время от администрации президента всё чаще звучат правильные заявления.

Ранее сообщалось, что представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что выручка от экспортной продукции делает государство "сильнее". Тем более, если даже брать нефтепродукты из Белоруссии или Прибалтики, то они всё равно "изготовлены из российской нефти", потому что в некоторых сферах экономики процент поставок из РФ особенно велик.