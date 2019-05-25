Собянин снял с должности замруководителя Департамента капитального ремонта

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ об освобождении с должности заместителя руководителя департамента капитального ремонта Ирину Дугаеву. Отмечается, что официально Дугаева покинет государственный пост 11 июня 2019 года.

"Освободить И.Дугаеву от замещаемой должности заместителя руководителя департамента капитального ремонта Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы 11 июня 2019 г.", - сказано в распоряжении мэра.

В документе уточняется, что Ирина Дугаева снимается с должности по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.