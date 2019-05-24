Дата Прямой линии с Владимиром Путиным определена, но Дмитрий Песков назовет ее позже

Дата Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным определена. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назовет ее позже. В 2018 году Прямая линия с президентом состоялась 7 июня.

Российский лидер отвечал на вопросы 4 часа 20 минут. На вопрос журналистов о том, известна ли сейчас дата Прямой линии, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Да, известна. Готовится". И подчеркнул, что она скоро будет названа.