"Меня, как говорится, в очередной раз женили. Без меня!" - Кадыров высказался о слухах о назначении вице-премьером
24 мая 2019, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о своем возможном назначении на должности полпреда президента в Северокавказском Федеральном округе (СКФО) и вице-премьера России.
Чеченский лидер опроверг слухи и его якобы повышении. Кадыров написал комментарий в Telegram-канале:
"Меня, как говорится, в очередной раз женили. Без меня! Оказывается, иду на повышение, вверх по карьерной лестнице. Одновременно назначают на должности полпреда в СКФО и вице-премьера России. Но сватающие меня на высшие посты глубоко заблуждаются".
"Я раб Аллаха и слуга своего народа! Выше этих должностей кресел для меня не существует!" - подчеркнул глава Чечни.