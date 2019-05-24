"Меня, как говорится, в очередной раз женили. Без меня!" - Кадыров высказался о слухах о назначении вице-премьером

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о своем возможном назначении на должности полпреда президента в Северокавказском Федеральном округе (СКФО) и вице-премьера России.

Чеченский лидер опроверг слухи и его якобы повышении. Кадыров написал комментарий в Telegram-канале:

"Меня, как говорится, в очередной раз женили. Без меня! ‍Оказывается, иду на повышение, вверх по карьерной лестнице. Одновременно назначают на должности полпреда в СКФО и вице-премьера России. Но сватающие меня на высшие посты глубоко заблуждаются".

"Я раб Аллаха и слуга своего народа! Выше этих должностей кресел для меня не существует!" - подчеркнул глава Чечни.