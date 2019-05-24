Немецких политиков обвинили в нарушении закона после поездки в Крым

Политиков из Германии, которые посетили Крым в рамках Ялтинского международного экономического форума, обвинили в нарушении закона. Причиной стало то, что они использовали дипломатические паспорта для частной поездки.

Публично немецкие политики не раз заявляли, что прибыли в Крым в качестве частных лиц. Однако позже выяснилось, что они не оформляли российские визы, а для проезда воспользовались дипломатическими паспортами, передаёт Lenta.Ru. В Германии подобные действия идут в разрез с административным правом, согласно которому дипломатические паспорта могут использоваться исключительно для выполнения рабочих обязанностей.