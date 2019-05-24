Песков назвал существующие угрозы для Рунета

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что нынешняя позиция мирового сообщества по отношению к России является прямым свидетельством о наличии угрозы для рунета.

Песков заявил, что недружественные действия по отношению к России со стороны других стран, а также торговые войны несут в себе системные опасности, передаёт РИА Новости. Он отметил, что негативные последствия от этого "расходятся по всему миру", а потому могут затронуть не только непосредственных участников.

«Поэтому, конечно, скажем так, резервирование таких внутренних, суверенных мощностей - это, конечно, необходимые действия для защиты собственных интересов», - сказал Песков.