"Блок Петра Порошенко" откажется от лидерства экс-президента
24 мая 2019, 13:42 [ «Аргументы Недели» ]
Политическая партия «Блок Петра Порошенко "Солидарность"» в преддверии выборов в Верховную Раду решила провести ребрендинг и отказаться от лидерства бывшего президента Украины.
В аппарате партии рассказали, что имя Петра Порошенко планируется убрать из названия, передаёт РБК. «Название должно отвечать сути и быть узнаваемым. Окончательное решение будет принято перед самим съездом. Пока обсуждаются варианты», - рассказали члены партии.
Также Порошенко перестанет возглавлять партию. Вместе с тем будет обновлена и первая десятка партийного списка. Официально о принятых изменениях планируется сообщить в последний день мая.