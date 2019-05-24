"Блок Петра Порошенко" откажется от лидерства экс-президента

Политическая партия «Блок Петра Порошенко "Солидарность"» в преддверии выборов в Верховную Раду решила провести ребрендинг и отказаться от лидерства бывшего президента Украины.

В аппарате партии рассказали, что имя Петра Порошенко планируется убрать из названия, передаёт РБК. «Название должно отвечать сути и быть узнаваемым. Окончательное решение будет принято перед самим съездом. Пока обсуждаются варианты», - рассказали члены партии.

Также Порошенко перестанет возглавлять партию. Вместе с тем будет обновлена и первая десятка партийного списка. Официально о принятых изменениях планируется сообщить в последний день мая.