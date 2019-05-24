Тимошенко не оценила идею Зеленского «договориться» с Россией

Юлия Тимошенко крайне негативно отнеслась к идее президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу о достижении с Россией мирных договорённостей.

Зеленский отнёсся к петиции о своей отставке как к "смешной шутке"

«Референдум – это прекрасная идея, но не в случае достижения мира в этой войне. Потому что на референдуме те нюансы, которые можно извне не увидеть, нельзя обсудить и принять решение по всем деталям ситуации, что сегодня происходит на востоке. Референдум недопустим!» - передаёт КП слова лидера партии «Батькивщина».

С точки зрения Тимошенко, Украина в данной ситуации должна делать упор на укрепление армии. Также власти страны должны убедить мировое сообщество усилить антироссийские санкции.