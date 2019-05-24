Владимир Зеленский отказался рассматривать петицию о своей отставке. В администрации президента Украины сообщили, что к петиции отнеслись как к «смешной шутке».

Пушков счёл Зеленского неготовым к должности президента

Глава администрации президента Украины рассказал, что петиция не является основанием для прекращения президентских полномочий. Также Андрей Богданов заверил, что петиция не останется незамеченной. По его словам, она указывает на то, что часть украинцев недовольна работой нового президента. Теперь команде Зеленского предстоит изменить мнение сомневающейся части населения, передаёт Lenta.Ru.

Напомним, петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского появилась в Сети 22 мая и за сутки собрала более 25 тысяч подписей.