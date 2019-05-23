В Иране призвали страны мира объединиться против санкций США

Глава МИД Ирана обратился к мировому сообществу с призывом противостоять американским санкциям, главной целью которых является изменение существующего в мире порядка.

«Очевидно, что в действительности США своими санкциями взяли под прицел мировой порядок. Если этому не противодействовать, международное сообщество окажется в затруднительном положении», - заявил Мохаммад Джавад Зариф.

Он подчеркнул, что вопрос касается не только санкций, которые Соединённые Штаты выдвинули против Ирана, но и ограничений против Китая, передаёт РИА Новости. По словам иранского министра, попустительство в этой области может привести к тому, что «порядок международных отношений окажется во власти тех, кому закон не писан».