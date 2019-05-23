Вакарчук рассказал Зеленскому, для чего нужны референдумы

Украинский музыкант Святослав Вакарчук сделал замечание Владимиру Зеленскому после того, как президент страны решил устроить референдум по переговорам с Россией.

Вакарчук заверил поклонников, что не оставит музыку из-за политики

Вакарчук отметил, что референдум – это отличный способ узнать о желаниях граждан. Но при этом лидер страны не должен таким образом перекладывать ответственность за принятие решения с себя на людей, передаёт РИА Новости.

По словам музыканта, предлагать референдум разумно тогда, когда глава страны уже принял для себя решение, а население может его отклонить или поддержать.

«Например, Дэвид Кэмерон после неудачного референдума по Brexit, который он организовал, ушел в отставку. Не всегда надо идти в отставку, но всегда надо нести ответственность. Именно для этого мы выбираем лидеров», - заявил Вакарчук.