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Минтруд предложил преобразовать Пенсионный фонд РФ

23 мая 2019, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]

Минтруд предложил преобразовать Пенсионный фонд РФ
фото: globallookpress.com

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило преобразовать Пенсионный фонд России (ПФР), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонд социального страхования (ФСС).

По идее ведомства, необходимо изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить им статус публично-правовых компаний (ППК).  Предложения Минтруда уже направлены в правительство - сообщает РБК.

Курирующая в кабмине социальную сферу вице-премьер Татьяна Голикова дала поручение до 1 апреля внести в правительство предложения о правовом статусе внебюджетных фондов. По ее мнению, так как все три фонда функционируют на одной законодательной основе, поэтому к ним необходим единый подход.

По словам Голиковой, во втором квартале текущего года предстоит обсуждение предложений Минтруда с экспертами.

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