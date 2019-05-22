Представители Улюкаева опровергли развод экс-министра

Заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко сообщил, что бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев опроверг информацию о своём разводе. Со слов Улюкаева, у него "надёжная и крепкая семья".

Улюкаев планирует развестись с женой

"Переговорили с ним. Со слов Алексея Улюкаева, у него абсолютно прекрасные отношения с его супругой, она его полностью поддерживает. Заявление не соответствует действительности. Чётко подтвердил. Это семья надёжная, крепкая...", - передаёт слова Максименко радиостанция "Говорит Москва".

Адвокат Улюкаева заявил РИА Новости, что ни о каком разводе ему неизвестно, в том числе в базе московских судов какая - либо информация тоже отсутствует.

Ранее сообщалось, что источник, близкий к окружению политика, рассказал о будущем разводе супругов.