Улюкаев планирует развестись с женой

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, который отбывает 8 -летний срок наказания в колонии строгого режима за получение взятки, принял решение развестись с женой. Причина расторжения брака не уточняется.

"Супруги Улюкаевы разводятся", - рассказала источник, близкий к окружению экс-министра ТАСС.

Отмечается, что Улюкаев очень сложно переживается развод. По данным источника, бракоразводный процесс негативно влияет на морально-психологическое состояние бывшего министра.

Напомним, что Алексей Улюкаев женат на Юлии Хряпиной. Супруги имеют двоих несовершеннолетних детей. Хряпина является второй супругой политика.