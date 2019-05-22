Улюкаев планирует развестись с женой
22 мая 2019, 18:21 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, который отбывает 8 -летний срок наказания в колонии строгого режима за получение взятки, принял решение развестись с женой. Причина расторжения брака не уточняется.
"Супруги Улюкаевы разводятся", - рассказала источник, близкий к окружению экс-министра ТАСС.
Отмечается, что Улюкаев очень сложно переживается развод. По данным источника, бракоразводный процесс негативно влияет на морально-психологическое состояние бывшего министра.
Напомним, что Алексей Улюкаев женат на Юлии Хряпиной. Супруги имеют двоих несовершеннолетних детей. Хряпина является второй супругой политика.