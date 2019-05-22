Путин пообещал рассмотреть предложения по улучшению жизни россиян

В среду, 22 мая, президент РФ Владимир Путин в ходе Десятого съезда Федерации независимых профсоюзов России пообещал продолжить рассмотрение предложений о улучшению условий труда и жизни российских граждан.

"...государство... обязано оказывать содействие профсоюзным организациям в отстаивании трудовых прав граждан. Предложения, которые сейчас прозвучали – в социальной сфере, в сфере налогообложения... Мы с участием правительства будем обсуждать дальше, будем над этим работать", - передаёт слова президента РИА Новости.

Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков рассказал о своих идеях по улучшению жизни российский граждан, в том числе отделить минимальный размер оплаты труда от прожиточного минимума и привязать к уровню минимального потребительского бюджета, пересмотреть структуру потребительской корзины и снять ограничения для работающих пенсионеров по индексации.