Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

В Кремле подчеркнули, что Путин обсудил с Макроном и Меркель ситуацию, которая сложилась вокруг кризиса на Украине с учетом провальной политики экс-президента страны Петра Порошенко и недавней смены властей, передает вечером во вторник, 21 мая, РИА "Новости"

Уточняется, что все три политика подтвердили приверженность России, Франции и Германии взаимовыгодному сотрудничеству с иранской стороной в торгово-экономической сфере.