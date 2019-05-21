Политолог объяснил, почему в Европе всё реже слушают мнение Украины

Политолог Юрий Почта рассказал, почему в Европе всё меньше придают значение словам Киева. По его словам, в Совете Европы устали от непоследовательности действий Украины.

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Почта считает, что на Украине преувеличивают значимость своего голоса в Совете Европы. Несмотря на помощь других государств, в стране продолжает расти коррупция, а уровень жизни населения, наоборот, снижается. При этом продвижений в вопросе решения конфликта на Донбассе тоже нет, передаёт РИА Новости слова Юрия Почты.

«Порошенко ездил, встречался с европейскими представителями, и все сводилось к тому, что "Россия нам угрожает, дайте денег". … И в этом смысле авторитет Киева в том же Совете Европы ‒ он невелик», - заявил он.