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Политолог объяснил, почему в Европе всё реже слушают мнение Украины

21 мая 2019, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог объяснил, почему в Европе всё реже слушают мнение Украины
Фото: pixabay.com

Политолог Юрий Почта рассказал, почему в Европе всё меньше придают значение словам Киева. По его словам, в Совете Европы устали от непоследовательности действий Украины.

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«Порошенко ездил, встречался с европейскими представителями, и все сводилось к тому, что "Россия нам угрожает, дайте денег". … И в этом смысле авторитет Киева в том же Совете Европы ‒ он невелик», - заявил он.

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